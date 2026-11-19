Extremadura se ha convertido este miércoles, día 18, en punto de encuentro de la investigación en cuidados con la celebración del 30º aniversario de Investen -la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud del Instituto de Salud Carlos III-, en una cita que ha reunido en Cáceres a más de 400 profesionales, investigadores, docentes y doctorandos procedentes de toda España.

Un acto al que ha asistido la consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta, Sara García Espada, quien ha destacado que la investigación convierte "conocimiento en mejores cuidados y mejores cuidados en más salud y calidad de vida".

Tras ello, ha asegurado que la investigación sólo alcanza su "pleno sentido" cuando llega a la cabecera del paciente; a un centro de salud, a una planta de hospitalización, a una consulta, al domicilio o a los cuidados paliativos.

Además, García Espada ha reivindicado el papel "estratégico" de la enfermería en el sistema sanitario, y la necesidad de reforzar su participación en ámbitos como la investigación, la planificación y la toma de decisiones.

A lo largo de las jornadas se presentarán trabajos de investigación, experiencias profesionales y proyectos relacionados con los cuidados de salud, en un espacio destinado al intercambio de conocimiento entre profesionales de distintos ámbitos asistenciales, académicos e investigadores, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El programa incluye, además, actividades dirigidas a investigadores en formación, encuentros científicos y mesas de trabajo centradas en los retos actuales de los cuidados, la utilización de la evidencia científica y la innovación aplicada a la práctica clínica.