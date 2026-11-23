El Hospital de Mérida ha celebrado un acto de homenaje y recuerdo a las personas fallecidas por suicidio y de apoyo a sus familiares y allegados, con motivo del Día Internacional a la Pérdida por Suicidio que se conmemora cada tercer sábado de noviembre.

Como muestra de acompañamiento a quienes afrontan la pérdida de un ser querido por suicidio, se ha plantado un ciruelo rojo que simboliza la fortaleza y la esperanza, y junto al árbol se ha instalado una placa conmemorativa en memoria de las personas fallecidas, y como gesto de reconocimiento y apoyo a sus familias.

El acto ha servido como espacio de encuentro y recuerdo, además de contribuir a visibilizar el duelo y trasladar el mensaje de que las personas que atraviesan por esta situación no tienen que hacerlo en soledad, según ha informado la Junta en un comunicado.

En la iniciativa ha participado el Grupo de Apoyo al Duelo por Suicidio de Extremadura, profesionales implicados en el programa y representantes del Área de Salud de Mérida.

Este grupo, que forma parte del Programa Extremadura Acompaña, impulsado por el Servicio Extremeño de Salud (SES) y funciona desde hace unos meses, organiza encuentros periódicos en los que participan profesionales y personas que comparten esta experiencia, con el objetivo de ofrecer apoyo durante el proceso de duelo y facilitar el intercambio de vivencias.