La Junta de Extremadura participa en el IV Foro de Encuentro del Gobierno y las Comunidades Autónomas en torno al Dato, que se celebra en Cuenca y reúne a responsables de las Oficinas del Dato de las comunidades y ciudades autónomas.

El encuentro está organizado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en colaboración con la Oficina del Dato de Castilla-La Mancha, y tiene como objetivo reforzar la cooperación entre administraciones, compartir experiencias e identificar líneas de actuación comunes para avanzar en los modelos de gobierno y gestión del dato.

En su intervención, el director general de Servicios Digitales Críticos, Antonio Fernández Requejo, ha destacado que "una Administración orientada al dato puede anticiparse mejor a las necesidades, evaluar sus políticas con mayor precisión y prestar servicios más sencillos, seguros y personalizados".

Fernández Requejo ha subrayado también la importancia de contar con "datos de calidad, responsabilidades claramente definidas y una infraestructura tecnológica que garantice su disponibilidad, protección e interoperabilidad".

La jornada aborda algunos de los principales desafíos de las administraciones públicas en este ámbito, como la definición de estrategias y responsabilidades sobre el dato, la soberanía y gestión de la información en entornos de nube y el desarrollo de una economía del dato capaz de generar valor público, económico y social.

El programa incluye ponencias y mesas de trabajo bajo los títulos '¿Quién manda en el dato? Del papel al agente', '¿De quién es la nube? Construir juntos o depender por separado' y 'Economía del dato: del impulso público al valor real'.

UN MARCO COMÚN PARA LA JUNTA DE EXTREMADURA

En este ámbito, la Junta de Extremadura continúa avanzando en la definición de un marco común de gobierno y gestión del dato, basado en políticas, procesos, roles y responsabilidades compartidas.

Este modelo busca garantizar que los proyectos analíticos, los cuadros de mando y las futuras soluciones basadas en inteligencia artificial utilicen datos de calidad y se desarrollen conforme a principios de seguridad, transparencia, equidad y eficiencia.

La participación extremeña en este foro permitirá compartir los avances de la región y conocer las iniciativas de otras comunidades autónomas, reforzando la cooperación interadministrativa en ámbitos como la interoperabilidad, los espacios de datos y la soberanía tecnológica.

El objetivo es avanzar hacia una Administración capaz de ofrecer servicios públicos más inteligentes, seguros y proactivos.