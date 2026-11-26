Las calles de las principales ciudades y pueblos de Extremadura acogieron en la tarde noche de este miércoles distintas concentraciones y manifestaciones en repulsa por la violencia machista, convocada desde diversos colectivos feministas, a las que se sumaron representantes institucionales y de algunos partidos políticos.

De esta forma, las calles de Badajoz, donde se ha rendido un homenaje a las víctimas de la violencia machista, en Cáceres, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, María Guardiola, o Mérida, donde han estado los líderes regionales del PSOE y Unidas por Extremadura, se han llenado de velas, pancartas y cánticos en homenaje a las mujeres que han sufrido o sufren la violencia machista.

En Mérida, varios cientos de personas se han concentrado en la Plaza de España en la convocatoria de la Plataforma 8M bajo el lema 'Hartas', antes de recorrer varias calles del centro de la ciudad como Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela, Cervantes, Puerta de la Villa, Berzocana y Templo de Diana, donde se ha leído un manifiesto.

Una pancarta con el lema de la convocatoria, acompañada por los mensajes 'Nos matan, Nos violan y Alquilan nuestros cuerpos por ser mujeres', ha encabezado la comitiva, a la que se han sumado otros colectivos, entre ellos de mujeres migrantes, así como miembros de la corporación municipal, con el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, al frente.

"Ni una menos", "No están todas, faltan las asesinadas" o "Aquí estamos, nosotras no matamos", son algunos de los cánticos que han recorrido las calles de Mérida por una manifestación a la que también se han sumado representantes de formaciones políticas como el PSOE, con su secretario general en la región, Álvaro Sánchez Cotrina, a la cabeza, o la portavoz de Unidas por Extremadura y líder de Podemos en la comunidad, Irene de Miguel.

El líder de los socialistas, acompañado por los candidatos al Congreso y el Senado en las elecciones del próximo domingo, ha recordado en declaraciones a los medios de comunicación a las 47 víctimas de este año a manos de sus parejas en España, así como ha vuelto a criticar la declaración institucional de la Junta en la que no aparece la violencia de género y que no ha contado con ninguna otra fuerza política.

Sánchez Cotrina ha centrado su mensaje a los hombres como los "responsables de instar a la lucha contra la violencia machista". "A nosotros no nos tocan el culo, a nosotros no nos faltan el respeto, a nosotros no nos hacen determinadas cosas que nos dicen nuestras compañeras, que nos dicen nuestras madres, que nos dicen nuestras hermanas, que nos dicen nuestras hijas..."

Por ello ha apelado a todos esos hombres que, como él, ha dicho, luchan contra la violencia de género y que hablan "en nombre propio" de aquello que no sufren, pero con lo que quieren acabar.

Por su parte, en Cáceres ha sido convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad bajo el lema 'Ni una menos', y ha contado con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

La manifestación ha partido desde la Plaza de América con el objetivo de denunciar todas las formas de violencia machista y exigir más recursos, protección y educación en igualdad, y ha transcurrido por la avenida de España y la calle Pintores hasta llegar a la Plaza Mayor donde se ha leído un manifiesto en el que se denuncia no solo "la expresión más extrema de la violencia machista", los asesinatos de mujeres, sino también otras violencias que siguen presentes en nuestra sociedad como la violencia sexual, vicaria, económica, digital y simbólica, así como el acoso laboral, la discriminación y la mercantilización del cuerpo de las mujeres.

El manifiesto advierte especialmente del "peligro de los discursos negacionistas que minimizan o cuestionan la existencia de la violencia de género", y recuerda que detrás de cada cifra hay mujeres, menores y familias cuyas vidas han quedado destrozadas. También se pone el foco en la violencia que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, el acoso en redes sociales y la normalización de mensajes y contenidos que cosifican o degradan a las mujeres, al tiempo que se reivindican más recursos, protección y educación en igualdad.

Junto a Guardiola, a la manifestación ha acudido la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos y miembros de la Corporación Municipal, diputados de la Diputación Provincial y candidatos al Congreso y al Senado de PSOE, Podemos y PP. También han participado miembros de UGT y la secretaria regional de CCOO, María Berrocal.

La convocatoria ha contado con la colaboración de las alumnas de la ESAD, el Conservatorio Profesional de Música Sagrario Ruiz-Piñero y el Ciclo Formativo de Igualdad del IES Al-Qázeres, que han protagonizado una performance en recuerdo de las víctimas.

También en Badajoz, cientos de personas han salido a las calles para manifestarse este 25N, convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz para combatir las teorías negacionistas de la violencia de género, condenar los asesinatos y las agresiones a las mujeres y para solidarizarse con las familias.

La protesta ha salido de la puerta de los antiguos Juzgados en la avenida de Colón de la capital pacense, para llegar a la Plaza de Minayo, donde la periodista Rebeca Porras ha leído un manifiesto.

Antes, se han leído los nombres de las mujeres y menores asesinados; y por cada una de las víctimas una mujer a título individual o representando a alguna entidad ha mostrado el pañuelo que llevar el cuello, en el que se puede leer: 'X Ellas, X Todas, Rompamos el Silencio'.

De fondo a este homenaje ha sido la música de Heidi Hatch, Pilar Martínez, Ángeles Sota (violines) y Alegría Solana (cello), integrantes de la Orquesta de Extremadura.