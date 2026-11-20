El documental 'Recuerdo tu nombre', de Silvia Venegas, llega a los cines este viernes, 20 de noviembre, y podrá verse ese mismo día en los Multicines Cáceres y el sábado 21 en los Cines Victoria de Mérida.

Producido por la empresa extremeña Making DOC & FILM que Venegas dirige junto a Juan Antonio Moreno, con el apoyo de las ayudas a la producción de largometrajes de la Junta de Extremadura, 'Recuerdo tu nombre' es un documental que recupera la memoria de las mujeres asesinadas durante la Guerra Civil española a través del trabajo de la arqueóloga Laura Muñoz, que lleva más de quince años investigando y exhumando fosas comunes para devolver la identidad y la historia a mujeres que sufrieron una represión específica por su condición femenina.

A través de sus investigaciones, Silvia Venegas construye un relato sobre la memoria, la dignidad y la necesidad de reconocer a quienes fueron silenciadas durante décadas, estableciendo también una reflexión sobre la violencia ejercida contra las mujeres en los conflictos armados actuales.

Cabe destacar que este documental recibió la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado y la Biznaga de Plata Premio del Público, dentro de la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres en el Festival de Málaga 2026, señala la Junta de Extremadura.

La película cuenta también con una destacada participación de profesionales extremeños, entre ellos la compositora y cantante Chloé Bird, responsable de su música original.

La Filmoteca de Extremadura lo incorporará a su programación el próximo 14 de diciembre en Badajoz, proyección que estará acompañada de un encuentro con su directora, Silvia Venegas y la arqueóloga Laura Muñoz, quienes compartirán con el público el proceso de realización de la película y la importancia de recuperar la memoria de las mujeres desaparecidas.

Posteriormente, durante el mes de enero de 2027, el documental llegará a la sede de la Filmoteca en Plasencia y a otras localidades de la región, ampliando así las posibilidades de que el público extremeño pueda conocer esta producción.