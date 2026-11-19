La Diputación de Badajoz ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de subvenciones en especie para la implantación de la Red Provincial de Cámaras Inteligentes de Gestión de la Movilidad y Medioambiente, dotada con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

La iniciativa está dirigida a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a las entidades locales menores de la provincia, que podrán disponer de estos dispositivos para obtener datos sobre la movilidad derivada del tráfico y contar con información relacionada con la gestión medioambiental.

La convocatoria, impulsada a través del Área Funcional de Innovación y Administración Digital, se tramitará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

Al tratarse de subvenciones en especie, la Diputación de Badajoz asumirá la adquisición de los dispositivos inteligentes y los pondrá a disposición de las entidades locales beneficiarias.

Así, podrán solicitar estas ayudas los municipios de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes, a través de sus alcaldes, así como las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, también a través de sus respectivas alcaldías.

El presupuesto máximo de la convocatoria asciende a 1.500.000 euros, con cargo a los presupuestos generales de la Diputación de Badajoz para 2026, ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Si el último día del plazo fuera inhábil, este se ampliará hasta el siguiente día hábil.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz.

El texto íntegro de la convocatoria y los anexos correspondientes pueden consultarse en el apartado de subvenciones de la página web de la Diputación de Badajoz, así como en los canales habilitados por la institución provincial para este procedimiento.