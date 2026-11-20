La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha pedido confianza en la investigación del tiroteo moral que se registró este pasado miércoles en pleno centro de la ciudad de Badajoz.

"La misma preocupación que tienen las ciudadanas y ciudadanos de Badajoz es la que tiene esta delegada del Gobierno. La misma preocupación que expresa su alcalde es la que tiene esta delegada del Gobierno", ha incidido Macías.

Además, ha insistido en que ahora es el momento en el que se debe "respetar" la actuación y la investigación policial, al tiempo que ha destacado que las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado trabajan "cada día" por la protección ciudadana.

Cabe señalar que un varón de unos 69 años murió este pasado miércoles tras ser tiroteado sobre las 11,00 horas en una calle del centro de Badajoz y, sobre el suceso, el juez ha declarado el secreto de las actuaciones, por lo que la delegada del Gobierno ha evitado ofrecer detalles.

Así, ha dicho que, además del hombre fallecido, una mujer recibió atención hospitalaria y ha valorado la "excelente colaboración" existente entre la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"No puedo hablar de cómo trabaja la Policía Nacional y la Guardia Civil. Deben de entender que ahora mismo están en un momento en el que las operaciones se siguen desarrollando y debo de guardar cautela con respecto a lo que es el trabajo de quienes tienen puesto todo su empeño en localizar al autor o presuntos autores de estos hechos", ha aseverado.

También, y preguntada por si en las últimas horas ha hablado con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha pedido más medios policiales para la ciudad, María Teresa Macías ha señalado que prefiere mantener de manera reservada las conversaciones con el primer edil.

"Creo que la relación que hay es buena y no me corresponde a mí desvelar lo que hablamos y lo que no hablamos. Yo creo que la colaboración entre las instituciones hay que preservarla, reforzarla y trabajar cada día de manera conjunta y en esa línea es en la que voy a seguir trabajando.", ha dicho.

También y sobre si ha podido hablar con el Ministerio de Interior ante la petición de Gragera, la delegada ha aseverado que la representante del Estado en Extremadura es ella y que las vías que tenga que comunicar con los ministerios también las tiene que mantener reservadas "Cualquier responsabilidad la asumo yo como representante del Gobierno de España en Extremadura", ha apuntado.