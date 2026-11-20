La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha alertado de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del 5 por ciento aprobada por el Gobierno esta semana "castiga sobre todo a quienes más difícil lo tienen para encontrar un empleo", como son los trabajadores con menos cualificación, menos competencias y menos experiencia.

El secretario general de Creex, Javier Peinado, considera que "encarecer de golpe esos perfiles levanta una barrera de entrada al mercado laboral" para ellos, y pone "en riesgo la sostenibilidad de muchas pymes", sobre todo en una región como Extremadura, "damnificada siempre en estas cuestiones", señala.

La patronal extremeña ve en este incremento "un ataque en toda regla al diálogo social y a la negociación colectiva", tras lo que critica que "el coste real para las empresas queda oculto".

Así, aunque los perceptores del SMI no tributarán en el IRPF, "de lo que no se habla nada es de las cotizaciones a la Seguridad Social y del coste final que va a tener para la empresa ese incremento", aplicado además "de manera apresurada", ha dicho.

La Creex critica también el momento elegido, ante lo que plantea "¿Cuándo se ha subido el salario mínimo antes del cierre del año?", ya que en su opinión, "lo sensato" era esperar al dato definitivo de inflación, ya que las previsiones sitúan el IPC de diciembre por encima del 4 por ciento, pero la media anual rondará el 3,5 por ciento.

En ese sentido, la confederación empresarial recuerda que la gran mayoría de los convenios colectivos firmados en el ámbito privado no recogen incrementos de esa magnitud, por lo que el nuevo SMI "adultera y dopa la negociación colectiva", que debe ser bilateral y atender a la realidad de cada territorio y de cada sector, señala la Creex en nota de prensa.

"No todos los sectores van con la misma bonanza ni tienen las mismas condiciones para asumir esto", ha subrayado Peinado, quien ha alertado, además, del "efecto dominó sobre el resto de la escala salarial".

Según ha apuntado, "si suben con fuerza los sueldos de menor cualificación, los trabajadores con más responsabilidad reclaman también su parte, y esas subidas salariales se indexan a la inflación", por lo que el resultado, concluye la patronal, "perjudica a las mismas clases más bajas a las que se pretende favorecer, porque la inflación es el impuesto de los pobres", concluye.