Las compras interregionales de Extremadura suben un 4,4% en 2024, mientras las ventas bajan un 7,6%

Las compras interregionales en Extremadura han alcanzado los 9.615,5 millones de euros en 2024, lo que supone un 4,4 por ciento más que en el año anterior, mientras que las ventas en este año alcanzaron los 8.368,4 millones de euros, que supone un descenso del 7,6 por ciento en tasa anual.

Con estos datos, Extremadura registra un saldo negativo 1.247,1 millones de euros en 2024, según los datos publicados este lunes por el Instituto de Estadística de Extremadura.

Así, en cuanto a las ventas que realiza Extremadura, las tres principales regiones destinatarias son Andalucía, con un valor de 2.218,1 millones y un peso de 35,7 por ciento sobre el total; seguida con Madrid con un valor de 2.047,2 millones y un peso del 33 por ciento, y Castilla-La Mancha con 598,8 millones, que representan el 9,6 por ciento.

Respecto a las compras, las tres regiones principales son Andalucía con un valor de 3.538,5 millones, que suponen el 48,4 por ciento del total, seguida de Castilla-La Mancha, con 1.111,9 millones y un peso de 15,2 por ciento del total, y Castilla y León, con 908,7 millones y el 12,4 por ciento.

Finalmente, el comercio intrarregional, cuyos flujos de mercancías tienen su origen y destino en Extremadura, ha registrado un descenso interanual del 5,4 por ciento, llegando a los 6.215,1 millones en 2024.