El ciclo musical Cáceres en Vivo ha confirmado una segunda edición para junio del año que viene tras el éxito de su aventura inaugural, este pasado octubre. Esta vez se celebrará del 4 al 19 de junio en el recinto hípico donde, a lo largo de tres fines de semana, se programarán media docena de conciertos y sesiones de electrónica.

Por ahora, la empresa promotora, Roller Group, ha dado a conocer los primeros tres conciertos en los que se contará con Hijos de la Ruina (4 de junio). Se trata de la formación resultante de la unión de Natos y Waor con Recycled J, tres nombres clave para entender la esencia del rap español en la última década.

Cargado de letras autobiográficas y una mirada crítica sobre la realidad social, en enero de 2026 publicaron Hijos de la Ruina Vol. 4, un álbum de 21 canciones, algunas de ellas colaboraciones con artistas como Lia Kali o Suite Soprano.

Durante la celebración de su 15º aniversario como dúo, en junio de 2025, Natos y Waor reunieron a 60.000 personas en el Estadio Metropolitano de Madrid, y Recycled J apareció por sorpresa para anunciar el regreso del trío.

El 11 de junio actuarán Los Delinqüentes. La legendaria banda jerezana estaba formada originalmente por El Canijo de Jerez, Diego Pozo Ratón y el que fuera el fundador, Miguel Ángel Benítez, conocido como Er Migue, fallecido en 2004.

Aunque ya no está físicamente, su presencia ha formado parte de la gira conmemorativa del 25º aniversario de su disco debut, El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, con la que han arrasado a lo largo de 2026. Su combinación de rumba, rock y flamenco, unida a un espíritu espontáneo y callejero, dan forma a un sonido reconocible que mantiene viva una comunidad de fans pese a los 15 años que llevaban inactivos debido a su disolución.

Y el 19 de junio será el turno de SFDK. Creado en 1993 por el MC Zatu y el DJ y productor Acción Sánchez, se trata de uno de los grupos más emblemáticos del rap español. Dieron sus primeros pasos en la escena underground del barrio sevillano de Pino Montano, distribuyendo artesanalmente sus maquetas.

Con más de tres décadas de carrera, de SFDK son inconfundibles sus rimas ingeniosas, su crítica social y su sentido del humor. Álbumes como 'Siempre Fuertes', '2001 Odisea en el Lodo', 'Los Veteranos' y 'Sin miedo a vivir' son historia del hip-hop nacional. En 2024 celebraron sus 30 años de trayectoria con un concierto inolvidable ante 60.000 personas en La Cartuja.

Los tickets para las fechas confirmadas del ciclo musical ya están a la venta en la web caceresenvivo.com.