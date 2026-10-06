Las barreras de la CHG para combatir las especies exóticas demuestran su utilidad para contener los arrastres de cenizas

Las barreras diseñadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para combatir las especies exóticas invasoras han demostrado su utilidad frente a otras emergencias ambientales, como, por ejemplo, para contener los arrastres de cenizas provocado por los incendios forestales.

El organismo de cuenca lleva años empleando estos elementos físicos de retención que, en combinación con la labor de operarios y otros medios, han permitido bloquear la expansión de plantas invasoras como el camalote, concentrar las grandes manchas de vegetación para facilitar su retirada y proteger zonas limpias del cauce y tramos limítrofes.

La mejora continua de estas barreras, desarrolladas y perfeccionadas de acuerdo con las directrices técnicas del personal de la CHG, ha dado lugar al denominado modelo 'Guadiana', del que se han llegado a desplegar más de 5.000 metros en la cuenca y que, además de su función frente a especies exóticas invasoras, puede emplearse en otras emergencias ambientales, como episodios de contaminación o situaciones en las que sea necesario controlar la llegada de acarreos y restos a los cauces ante crecidas y fenómenos erosivos.

En este contexto, la CHG ha cedido parte de estas barreras a otras confederaciones hidrográficas con grandes superficies afectadas por los incendios forestales registrados durante el pasado verano.

Su instalación permite contener las escorrentías y arrastres de cenizas hacia cauces, embalses y tomas de agua, minimizando así su impacto sobre el buen estado ecológico de las masas de agua y sobre usos como el abastecimiento para consumo o riego, ha destacado la CHG en nota de prensa.