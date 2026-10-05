La alerta roja dejó en la provincia de Badajoz inundaciones, cortes de carreteras, la activación del Inuncaex y mensajes Es-Alert

Continuarán hoy las alertas activas por lluvias y tormentas en gran parte de la región. Así en el Norte de Cáceres el aviso será naranja, mientras que en los Valles del Tajo y el Alagón, en la meseta cacereña en Villuercas-Montánchez y en las Vegas del Guadiana la alerta será amarilla. Estos avisos se activarán a partir de las cinco de la tarde y permanecerán vigentes hasta la medianoche de este lunes. Mañana martes toda la comunidad, salvo el sur de la provincia de Badajoz, volverá a estar bajo alerta amarilla.

ALERTA ROJA

Mientras, ayer domingo las comarcas de La Serena, Tierra de Barros y el sur pacense estuvieron en alerta roja por las fuertes lluvias y tormentas durante cinco horas dejando inundaciones de calles, viviendas y locales anegadas y cortes de carreteas.

INUNCAEX Y Es-ALERT

Sobre la una menos veinte de la tarde de ayer los 288.000 vecinos de estas comarcas recibieron un mensaje de Es-Alert en sus teléfonos móviles informándoles de la activación de este nivel rojo por fuertes lluvias y tormentas, que podían dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas al tiempo que se activó la situación 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma de Extremadura (el INUNCAEX, que concluida la alerta roja pasó a situación operativa 0).

LLUVIA ACUMULADA

Respecto a las precipitaciones ayer caídas: La localidad pacense de Barcarrota es la que más cantidad de lluvia recogió, con 79,4 litros por metro cuadrado, seguida de Zorita, en Cáceres, con 41,4; Navalvillar de Ibor, con 39,6; Trujillo (37,9), Garganta la Olla ( 31,4), Alconchel (29), Cañamero (27,2), Navalvillar de Pela (23,4), Villanueva del Fresno (22,8), Puerto Rey (19,6), Mérida (18,7) y Castuera (18,2)

ACTUACIONES 112

Por su parte, El 112 atendía entre las 11 de la mañana y las 18:00 horas de la tarde de ayer 1.063 llamadas y gestionó 238 incidentes, de los que 59 tenían relación con el Fenómeno Meteorológico Adverso por lluvias, sobre todo en la provincia de Badajoz y en las zonas en las que estuvo activado el nivel rojo. Las incidencias se han localizado en sobre todo en Villanueva de la Serena (13); Orellana, Alconchel, Higuera de Vargas, Hornachos, Burguillos del Cerro y Talarrubias (5 en cada una); Don Benito (4); Los Guadalperales y Siruela (2), además de en Badajoz, Trujillo, Helechosa de los Montes, Valverde de la Vera y en Navalmoral de la Mata.

CARRETERAS CORTADAS

Respecto a las carreteras. En los momentos centrales del día, hubo hasta cinco cortes de carretera e incidencias por saltos de agua y desprendimientos en una decena de carreteras, también se dieron incidencias en quince carreteras, doce en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres. Ahora mismo ya sin cortes.

POLÉMICA POLÍTICA

La diputada de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, criticaba a través de un mensaje en Redes Sociales que la Junta enviara la ES-Alert a la población de las zonas afectadas por alerta roja por fuertes lluvias, a las doce y media del mediodía, cuando ya "miles de personas" se habían desplazado a la Feria de Zafra.

Respondía, también a través de Redes sociales, el vicepresidente y consejero de Emergencias de la Junta, Abel Bautista, señalando que las lluvias de ayer domingo fueron un fenómeno observado, "no una previsión". "Una tormenta convectiva no se puede avisar con horas de antelación", defendía. Concluía subrayando: "Dejemos la crítica política en las emergencias, por favor”.