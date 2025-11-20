ONDA GASTRONÓMICA

Nuestro colaborador Tony Pérez recoge el premio de la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino

👨‍🍳 Cada jueves en Onda Cero Vega Baja puedes conocer la actualidad del sector de la restauración en 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico Tony Pérez

🎤 Esta semana destacamos el premio recibido por Gastrónoma y Alicante Gastronómica en la categoría de Vino y Gastronomía, la Feria del Vino celebrada en la EPSO, los premiados en el concurso 'Nos vamos de tapas' en Torrevieja y de las jornadas 'Somos Campo de Salinas' de San Miguel de Salinas. Recordamos el 'CostraFest' de este sábado en Orihuela y valoramos la jornada de Turismo organizada por Cámara Orihuela

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Tony Pérez recoge el premio de la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino
