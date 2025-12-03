EMPRENDIMIENTO

Alumnos del IES Les Dunes de Guardamar se acercan al mundo empresarial en unas jornadas de emprendimiento

👉 Los alumnos del Grado Medio de Administración se acercan al mundo empresarial desarrollando una mentalidad emprendedora gracias al proyecto educativo que implica a empresarios locales para compartir experiencias y fomentar el aprendizaje práctico

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, han valorado estas II Jornadas de Emprendimiento del IES Les Dunes el profesor de administración y Dirección de Empresas, Eliseo Herrera y los alumnos Evelyn y Héctor

Pedro J. Llorach

Guardamar |

II Jornadas de Emprendimiento del IES Les Dunes
