Alumnos del IES Les Dunes de Guardamar se acercan al mundo empresarial en unas jornadas de emprendimiento
👉 Los alumnos del Grado Medio de Administración se acercan al mundo empresarial desarrollando una mentalidad emprendedora gracias al proyecto educativo que implica a empresarios locales para compartir experiencias y fomentar el aprendizaje práctico
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, han valorado estas II Jornadas de Emprendimiento del IES Les Dunes el profesor de administración y Dirección de Empresas, Eliseo Herrera y los alumnos Evelyn y Héctor