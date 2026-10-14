Torrevieja acoge una nueva visita teatralizada a la Torre del Moro y el estreno de la comedia 'Mendy Friends: Salvemos el callejón'
👉 Este sábado habrá en Torrevieja dos eventos teatrales que llevarán a vecinos y visitantes a participar en una nueva visita guiada a la Torre del Moro a las 12 del mediodía, mientras que, por la tarde a las 20 horas en el auditorio de 'La cueva de Melpómene', será el estreno de la comedia 'Mendy Friends: Salvemos el callejón'.
🎤 Lo han contado en el programa 'Más de uno' Vega Baja, los organizadores de ambas actividades, Esther Elkous, fundadora de Miss Flamingo y Javier Miranda, creador de la plataforma 'Impulsarte, Máscara y Compás'