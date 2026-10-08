ONDA GASTRONÓMICA

Tony Pérez: "Los productos de la Vega Baja han demostrado su categoría y creatividad en Alicante Gastronómica"

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez Marcos y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja.

👉Esta semana destacamos la presencia y el éxito de la Vega Baja en la feria Alicante Gastronómica y los establecimientos de la Vega Baja que han sido reconocidos en diferentes categorías.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Tony Pérez: "Los productos de la Vega Baja han demostrado su categoría y creatividad en Alicante Gastronómica"
José Antonio López, del restaurante Finca Pico del Águila ganó el tercer premio en el IV Concurso de Caldo con Pelotas en el certamen Alicante Gastronómica
José Antonio López, del restaurante Finca Pico del Águila ganó el tercer premio en el IV Concurso de Caldo con Pelotas en el certamen Alicante Gastronómica | Alicante Gastronómica
José Manuel Marcos, del obrador ‘Crujiente, Calma y Corteza’ en Redován, ganó el IV Concurso de Monas y Toñas
José Manuel Marcos, del obrador ‘Crujiente, Calma y Corteza’ en Redován, ganó el IV Concurso de Monas y Toñas | Alicante Gastronómica
Tony Pérez: &quot;Los productos de la Vega Baja han demostrado su categoría y creatividad en Alicante Gastronómica&quot;
Tony Pérez: "Los productos de la Vega Baja han demostrado su categoría y creatividad en Alicante Gastronómica" | Alicante Gastronómica
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