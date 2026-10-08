Tony Pérez: "Los productos de la Vega Baja han demostrado su categoría y creatividad en Alicante Gastronómica"
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez Marcos y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja.
👉Esta semana destacamos la presencia y el éxito de la Vega Baja en la feria Alicante Gastronómica y los establecimientos de la Vega Baja que han sido reconocidos en diferentes categorías.