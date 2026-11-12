Tony Pérez presenta un completo menú de cocina mediterránea, una cata de vinos, tapas y un panettone de chocolate con premio nacional

👉Esta semana felicitamos a Paco Villagordo y a todo el equipo de Pastelería La Roja de Almoradí por el Premio al Mejor Panettone Artesano de Chocolate de España 2026. Destacamos la celebración del Día Mundial de la Dieta Mediterránea que se celebra este martes 13 de noviembre. Como sumiller, Tony Pérez dirige la cata de vinos que se realiza este jueves en Orihuela, organizada por la Cátedra Oriol de la UMH. En el calendario gastronómico encontramos actividades enmarcadas en las V Jornadas 'Somos Campo de Salinas' en San Miguel de Salinas y el segundo fin de semana del II Concurso y XIII edición 'Nos vamos de tapas' que organiza la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja desde este jueves al próximo domingo con 18 establecimientos participantes.

Nuestro colaborador Tony Pérez recoge el premio de la Asociación Española de Periodistas y Escritores de Vino | Onda Cero Vega Baja