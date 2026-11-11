HUELGA GENERAL

La Vega Baja secunda la huelga general con desigual seguimiento y masivas concentraciones en Torrevieja y Orihuela

👉 La comarca de la Vega Baja ha secundado este 11 de noviembre la huelga general convocada por sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO, que se desarrolla con desigual seguimiento por sectores y municipios. La actividad sindical se ha desarrollado especialmente en el Polígono Industrial La Granadina y en las concentraciones celebradas a mediodía en Orihuela y Torrevieja.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hemos abordado los motivos de esta convocatoria con los secretarios generales de CCOO y UGT en la Vega Baja, Carmen Palomar e Ismael Senent.

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La comarca de la Vega Baja secunda la huelga general con desigual seguimiento y concentraciones en Torrevieja y Orihuela
Concentración de protesta celebrada en Torrevieja
Concentración de protesta celebrada en Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
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