HUELGA GENERAL

La Vega Baja secunda la huelga general con desigual seguimiento y masivas concentraciones en Torrevieja y Orihuela

👉 La comarca de la Vega Baja ha secundado este 11 de noviembre la huelga general convocada por sindicatos mayoritarios como UGT y CCOO, que se desarrolla con desigual seguimiento por sectores y municipios. La actividad sindical se ha desarrollado especialmente en el Polígono Industrial La Granadina y en las concentraciones celebradas a mediodía en Orihuela y Torrevieja. 🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hemos abordado los motivos de esta convocatoria con los secretarios generales de CCOO y UGT en la Vega Baja, Carmen Palomar e Ismael Senent.