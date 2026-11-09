UNED TORREVIEJA

La Universidad Abierta trata de comprender el arte del siglo XX y la UNED afronta su congreso dedicado a la Generación del 27

👉El Aula UNED Torrevieja ha conseguido un récord con más de 350 estudiantes matriculados en su sede universitaria. Durante noviembre, la Universidad Abierta acoge un curso dedicado a comprender el arte del siglo XX y afronta el interesante congreso internacional dedicado a la Generación del 27, con sesiones que se celebrarán en sus sedes de Elche y Torrevieja.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el coordinador de UNED Torrevieja, Jesucristo Riquelme repasa la oferta educativa y actividades que se van a desarrollar en esta ciudad durante este mes de noviembre

Pedro J. Llorach

Torrevieja-Vega Baja |

La Universidad Abierta de UNED Torrevieja trata de comprender el arte del siglo XX y afronta su congreso internacional dedicado a la Generación del 27
Jesucristo Riquelme, coordinador Aula UNED Torrevieja
Jesucristo Riquelme, coordinador Aula UNED Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
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