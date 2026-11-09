La Universidad Abierta trata de comprender el arte del siglo XX y la UNED afronta su congreso dedicado a la Generación del 27
👉El Aula UNED Torrevieja ha conseguido un récord con más de 350 estudiantes matriculados en su sede universitaria. Durante noviembre, la Universidad Abierta acoge un curso dedicado a comprender el arte del siglo XX y afronta el interesante congreso internacional dedicado a la Generación del 27, con sesiones que se celebrarán en sus sedes de Elche y Torrevieja.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el coordinador de UNED Torrevieja, Jesucristo Riquelme repasa la oferta educativa y actividades que se van a desarrollar en esta ciudad durante este mes de noviembre