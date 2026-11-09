ASAJA celebra su V Jornada de Cítricos en Orihuela para abordar los temas de actualidad y retos ante una etapa decisiva del sector
👉 ASAJA Alicante celebra este martes en Orihuela su V Jornada de Cítricos, que prevé reunir a más de 250 citricultores, empresarios agrícolas, distribuidores y agentes relacionados con la comercialización de limones, naranjas, mandarinas y pomelos. La jornada se desarrollará en el Campus de Desamparados de la UMH y contará con la presencia del Conseller de Agricultura, Agua y Ganadería, Miguel Barrachina.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha anunciado el contenido del evento, destacando las previsiones de campaña, plagas, competencia de terceros países, recursos hídricos y seguridad alimentaria, entre otros temas que se abordarán.