Alumnos del CEIP 'El Acequión' de Torrevieja visitan Onda Cero Vega Baja para conocer la radio como medio de comunicación
👉 Conocer un medio de comunicación, tener la oportunidad de visitar unos estudios de radio y descubrir cómo se realizan los programas que se escuchan a través de aparatos receptores o internet, ha sido el objetivo de la visita realizada a Onda Cero Vega Baja por un grupo de escolares del CEIP 'El Acequión' de Torrevieja. Acompañados de los profesores María y Sergi, también han participado en el programa 'Más de uno' Vega Baja.