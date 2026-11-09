VISITA ESCOLAR

Alumnos del CEIP 'El Acequión' de Torrevieja visitan Onda Cero Vega Baja para conocer la radio como medio de comunicación

👉 Conocer un medio de comunicación, tener la oportunidad de visitar unos estudios de radio y descubrir cómo se realizan los programas que se escuchan a través de aparatos receptores o internet, ha sido el objetivo de la visita realizada a Onda Cero Vega Baja por un grupo de escolares del CEIP 'El Acequión' de Torrevieja. Acompañados de los profesores María y Sergi, también han participado en el programa 'Más de uno' Vega Baja.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Alumnos del colegio 'El Acequión' de Torrevieja visitan Onda Cero Vega Baja para conocer el funcionamiento de la radio como medio de comunicación
Alumnos del colegio 'El Acequión' de Torrevieja visitan Onda Cero Vega Baja para conocer el funcionamiento de la radio como medio de comunicación
Alumnos del colegio 'El Acequión' de Torrevieja visitan Onda Cero Vega Baja para conocer el funcionamiento de la radio como medio de comunicación | Onda Cero Vega Baja
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