Ars Creatio acerca la investigación, experimentación y conocimiento científico en la XVIII Semana de la Ciencia de Torrevieja
👉La Asociación Cultural Ars Creatio de Torrevieja celebra desde este jueves 5 de noviembre su XVIII Semana de la Ciencia, que ofrecerá durante tres jornadas actividades para acercar la investigación, la experimentación y el conocimiento científico a la ciudadanía, y en especial, para potenciar las vocaciones científicas en jóvenes.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la coordinadora del evento, profesora e investigadora María Luisa Molina, detalla las actividades que se desarrollarán durante tres días y destaca la apuesta de Ars Creatio "por una ciencia abierta, cercana y participativa, capaz de conectar a investigadores, estudiantes y ciudadanía, y de despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones".