La Generalitat Valenciana adjudica las obras de la Residencia Oriol tras nueve meses de ‘tramitación urgente’ y siete años desplazados
👉 El antiguo asilo de Orihuela podría acoger a finales del año 2028 a los usuarios de la residencia Oriol desplazados a Torrevieja desde septiembre de 2019 como consecuencia de los daños provocados por la DANA en las instalaciones del Palmeral. La Generalitat Valenciana ha anunciado la adjudicación de las obras de rehabilitación del antiguo asilo oriolano.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hablamos con el presidente de la AMPA Oriol, Antonio Trujillo, para conocer la noticia y la situación de los usuarios de la residencia Oriol