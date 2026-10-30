Así es la Corte Salinera 2026/2027 que afronta la elección de Reina y Damas de la Sal de Torrevieja el próximo 14 de noviembre
👉 Torrevieja ya conoce a las tres jóvenes que integran la Corte Salinera 2026/2027. El alcalde, Eduardo Dolón, y la concejal de Fiestas, Rosario Martínez, han presentado a Alba Egea Moya, Laura María Cases Martínez y Yanira Berge Martínez, elegidas como candidatas a Reina y Damas de la Sal. La gala de coronación se celebrará el sábado 14 de noviembre en el Teatro Municipal.
🎙️ Cada viernes en 'Más de uno' Vega Baja, repasamos y analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Con la edil torrevejense abordamos estas próximas fiestas y otros asuntos, como el presupuesto municipal para 2027, que supera los 200 millones de euros y la próxima edición del Bono Consumo, que arranca este 2 de noviembre.