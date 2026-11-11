Cox acoge el Focus Pyme Vega Baja 2026 para impulsar el turismo y la gastronomía utilizando la IA y el marketing digital
👉 El Auditorio Josefina Manresa de Cox acoge este miércoles 18 de noviembre el Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja 2026 bajo el título 'Marketing digital e inteligencia artificial para crear, comunicar y vender territorio'. Organizado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) y el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA), la jornada reunirá a profesionales del turismo y la gastronomía para hablar de cómo usar la IA y el Marketing Digital con el objetivo de difundir el territorio local. Las inscripciones están abiertas en la web delCEEI Elche.
🎤 Hemos presentado el evento en el programa 'Más de uno' Vega Baja, contando con Arantxa García, responsable del programa Focus Pyme en el CEEI Elche y con Rosa Mª Fernández, directora de CONVEGA.