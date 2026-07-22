Orihuela, banco de pruebas europeo ante crisis climáticas dentro del Proyecto SHIELD

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha logrado atraer a la localidad de Orihuela el proyecto europeo SHIELD, dotado con 3,4 millones de euros, y cuyo objetivo es desarrollar y validar soluciones innovadoras para mejorar la preparación de los municipios ante las emergencias climáticas cada vez más frecuentes y agresivas.

Del total del presupuesto del proyecto, 300.000 euros serán gestionados directamente desde la Comunitat Valenciana, con 192.500 euros destinados a la formación de entidades locales y divulgación del modelo, y 119.250 euros se emplearán en la implementación del caso piloto municipal. El proyecto se llevará a cabo a partir de octubre y se desarrollará a lo largo de los tres próximos años.

El secretario general de la Federación Valenciana de Municipios, Miguel Bailach, ha presentado esta mañana el plan junto al alcalde del municipio, Pepe Vegara, el secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil y el concejal de Protección Civil y Emergencias, Víctor Valverde.

Vegara ha señalado que, gracias a este proyecto, Orihuela se convierte en uno de los territorios europeos, junto a otras ciudades de Eslovenia y Chipre, donde se diseñarán y probarán las soluciones que marcarán la gestión de las emergencias del futuro. Ha recordado que SHIELD se apoya sobre tres grandes pilares.

El primero de ellos es la digitalización, utilizando herramientas que permitan compartir información en tiempo real. El segundo es la mejora de la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia y el tercero pone el foco en la ciudadanía.

El proyecto desarrollará plataformas de apoyo a la toma de decisiones, sistemas inteligentes capaces de recomendar protocolos de actuación, simuladores para planificar evacuaciones y aplicaciones que facilitarán la comunicación directa con la ciudadanía.

Formación y capacitación para las entidades locales

Por su parte, el secretario general de la FVMP, Miguel Bailach, ha destacado que desde esta institución, a través del convenio de Financiación Europea firmado con la Generalitat valenciana dotado con 75.000 euros, “trabajamos para que los ayuntamientos valencianos tengan acceso a los programas europeos, establezcan alianzas internacionales y participen en proyectos que aporten soluciones a los retos que afrontan nuestros territorios”.

“SHIELD es un claro ejemplo de esa labor”, ha señalado y ha añadido que “desde el inicio del proyecto hemos trabajado para incorporar a la Comunitat Valenciana al consorcio europeo y para que Orihuela pudiera formar parte de él como socio y escenario piloto”.

Más allá del compromiso con la participación en este proyecto, Bailach ha explicado que la FVMP liderará las actividades de formación y capacitación dirigidas a las entidades locales, facilitando que el conocimiento, las metodologías y las herramientas que se desarrollen durante los próximos tres años puedan llegar al conjunto de los municipios de la Comunitat Valenciana.

“Queremos que la experiencia que se genere aquí, en Orihuela, sirva también para fortalecer la preparación y la resiliencia de otros municipios valencianos, independientemente de su tamaño o ubicación”.

Por último, el secretario de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha puesto en valor la importancia de la colaboración institucional para “acercar Europa a los municipios” y ha explicado que el convenio de financiación europea que mantiene la Generalitat con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias responde

precisamente a ese objetivo. “No se trata únicamente de captar fondos europeos, sino de generar oportunidades para que nuestras entidades locales participen en redes internacionales, incorporen innovación y mejoren los servicios que prestan a la ciudadanía”.

Tras felicitar tanto a la FVMP como al Ayuntamiento de Orihuela por su trabajo y compromiso, Gil ha asegurado que desde la Generalitat “seguiremos impulsando iniciativas que permitan que cada vez más municipios valencianos participen en proyectos europeos y que la Comunitat Valenciana continúe reforzando su presencia en Europa”.