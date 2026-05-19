ALMORADÍ

El Museo del Terremoto de 1829 se transforma en una propuesta educativa pionera para escolares y visitantes

👉 El Ayuntamiento de Almoradí ha presentado una propuesta educativa vinculada al Museo del Terremoto de 1829 con el objetivo de acercar este recurso patrimonial a los centros escolares y reforzar su dimensión pedagógica. Se trata de impulsar este proyecto museístico cuando está a punto de cumplirse un año desde su apertura.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, conocemos esta iniciativa con la concejala de Educación, Susana Miralles.

Pedro J. Llorach

Almoradí |

👉 La propuesta contempla actividades previas, durante y posteriores a la visita al museo, permitiendo trabajar áreas tan diversas como historia, lengua, geografía, arquitectura, matemáticas, economía o ciencias sociales desde una perspectiva práctica y competencial. Entre las actividades planteadas, el alumnado podrá entrevistar a personajes históricos, recrear maquetas del Almoradí del siglo XIX, redactar noticias periodísticas, grabar vídeos documentales o desarrollar proyectos de participación ciudadana. Además, los materiales estarán disponibles para su descarga en la página web municipal, de modo que tanto centros educativos como familias podrán acceder libremente a todos los recursos y planificar visitas con una mayor profundidad pedagógica.

Como refuerzo a esta iniciativa, el CEFIRE Orihuela ha desarrollado el curso 'Aprendizaje competencial. Creación de situaciones de aprendizaje en contextos reales: el Museo del Terremoto de Almoradí', en el que han participado docentes de toda la provincia.

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