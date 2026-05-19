El Museo del Terremoto de 1829 se transforma en una propuesta educativa pionera para escolares y visitantes

👉 La propuesta contempla actividades previas, durante y posteriores a la visita al museo, permitiendo trabajar áreas tan diversas como historia, lengua, geografía, arquitectura, matemáticas, economía o ciencias sociales desde una perspectiva práctica y competencial. Entre las actividades planteadas, el alumnado podrá entrevistar a personajes históricos, recrear maquetas del Almoradí del siglo XIX, redactar noticias periodísticas, grabar vídeos documentales o desarrollar proyectos de participación ciudadana. Además, los materiales estarán disponibles para su descarga en la página web municipal, de modo que tanto centros educativos como familias podrán acceder libremente a todos los recursos y planificar visitas con una mayor profundidad pedagógica.

Como refuerzo a esta iniciativa, el CEFIRE Orihuela ha desarrollado el curso 'Aprendizaje competencial. Creación de situaciones de aprendizaje en contextos reales: el Museo del Terremoto de Almoradí', en el que han participado docentes de toda la provincia.