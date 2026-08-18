FIESTAS

Una multitudinaria procesión pone fin a las fiestas patronales de Bigastro en honor a San Joaquín

👉Las fiestas de Bigastro en honor a San Joaquín han finalizado este domingo 16 con los actos religiosos dedicados al patrón. Desde el pasado 3 de agosto se han sucedido numerosas actividades, algunas tan tradicionales y conocidas como 'El tío del tractor' y la Alborada

🎤La alcaldesa de la localidad, Teresa Belmonte, ha destacado en el programa 'Más de uno' Vega Baja, la alta participación y la afluencia de vecinos y visitantes, así como el trabajo realizado por todas las personas implicadas en las fiestas de este año

Pedro J. Llorach

Bigastro |

'El tío del tractor' ha sido una de las actividades más participativas
'El tío del tractor' ha sido una de las actividades más participativas | Ayuntamiento de Bigastro
La alcaldesa, Teresa Belmonte, durante la inauguración del recinto festero
La alcaldesa, Teresa Belmonte, durante la inauguración del recinto festero | Ayuntamiento de Bigastro
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