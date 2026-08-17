Vecinos de Campoamor reclaman solución a la falta de accesibilidad y el deterioro de la playa de Barranco Rubio
👉La Asociación de Vecinos y Asociaciones de Campoamor ha celebrado este domingo su segunda concentración para exigir soluciones a la falta de accesibilidad y al deterioro que sufre la playa de Barranco Rubio, una movilización en la que vecinos, residentes y usuarios han vuelto a reclamar una playa digna, accesible y segura.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la vicepresidente de la asociación, Lola Henarejos, ha detallado la problemática en asuntos como el ascensor de acceso a la playa, las algas acumuladas y la limpieza, así como las obras pendientes en Campoamor, donde el Ayuntamiento de Orihuela viene actuando desde hace meses para la mejora de la urbanización