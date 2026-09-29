La AMPA del 'Fernando de Loaces' mantendrá las concentraciones para denunciar las deficiencias y falta de seguridad del colegio
👉 El colegio público 'Fernando de Loaces' de Orihuela arrastra numerosas deficiencias que vuelven a sacar a la calle a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos para reclamar una solución. A ello se suma la falta de seguridad patente tras losseis robos sufridos en los últimos meses.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la AMPA, Alberto Merchán, ha descrito una situación que califica de "insostenible" para la comunidad escolar del centro educativo oriolano, para la que reclama una actuación municipal urgente.