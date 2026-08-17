FAMILIA

Hasta el próximo 2 de septiembre se puede solicitar en Torrevieja la ayuda de 450 euros por nacimiento o adopción

👉 La convocatoria está destinada a las familias con hijos nacidos o adoptados durante el año 2025 y que lleven tres o más años empadronados en el municipio. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 2 de septiembre.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el concejal de Bienestar Social, Familia y Vivienda, Óscar Urtasun ha recordado que podrán solicitar esta ayuda de 450 euros los matrimonios, parejas de hecho y familias monoparentales o titulares del libro de familia o que dispongan del correspondiente certificado de nacimiento.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

👉 Entre los principales requisitos destacan ser español o extranjero con residencia legal en España, ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado, o estar empadronado en Torrevieja y contar con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Las solicitudes se tramitarán preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja cumplimentando el formulario y adjuntando la documentación obligatoria.

Óscar Urtasun. Concejal de Bienestar Social, Familia y Vivienda
Óscar Urtasun. Concejal de Bienestar Social, Familia y Vivienda | Onda Cero Vega Baja
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