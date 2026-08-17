Hasta el próximo 2 de septiembre se puede solicitar en Torrevieja la ayuda de 450 euros por nacimiento o adopción

👉 Entre los principales requisitos destacan ser español o extranjero con residencia legal en España, ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado, o estar empadronado en Torrevieja y contar con una antigüedad mínima de tres años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Las solicitudes se tramitarán preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja cumplimentando el formulario y adjuntando la documentación obligatoria.