La UNED cumple 50 años en Elche formando profesionales y en Torrevieja estrena la nueva sede universitaria
👉La sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Elche ha inaugurado el curso con novedades en la oferta de titulaciones. El Aula UNED Torrevieja estrena sede en el nuevo espacio universitario y con primer curso en Psicología.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hemos hablado sobre las novedades para este curso con Paco Escudero, director del centro asociado a la UNED en Elche.