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La UNED cumple 50 años en Elche formando profesionales y en Torrevieja estrena la nueva sede universitaria

👉La sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Elche ha inaugurado el curso con novedades en la oferta de titulaciones. El Aula UNED Torrevieja estrena sede en el nuevo espacio universitario y con primer curso en Psicología.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hemos hablado sobre las novedades para este curso con Paco Escudero, director del centro asociado a la UNED en Elche.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

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Nueva sede universitaria en Torrevieja
Nueva sede universitaria en Torrevieja | Ayuntamiento de Torrevieja
Paco Escudero, director de UNED Elche
Paco Escudero, director de UNED Elche | Onda Cero Elche
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