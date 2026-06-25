ONDA GASTRONÓMICA

Las jornadas 'Torrevieja y el Mar' culminan un mes de excelencia gastronómica este viernes en 'La Mar de bien'

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico y sumiller Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con la restauración y los productos de la Vega Baja

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉En el programa de este jueves contamos con el presidente de la Asociación de Hostelería de Torrevieja, José Ignacio Pastor, para valorar la recta final de las jornadas gastronómicas 'Torrevieja y el Mar'. Anunciamos próximos eventos de la próxima edición de Alicante Gastronómica, que homenajeará a tres iconos de la cocina española: Ramón Riquelme, Pedro Morán y Gonzalo Antón. Tony Pérez nos anuncia su próximo artículo de este viernes en el diario Información y felicitamos a los vecinos de La Mata por el éxito de su I Sardinada Popular

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