Las jornadas 'Torrevieja y el Mar' culminan un mes de excelencia gastronómica este viernes en 'La Mar de bien'

👉En el programa de este jueves contamos con el presidente de la Asociación de Hostelería de Torrevieja, José Ignacio Pastor, para valorar la recta final de las jornadas gastronómicas 'Torrevieja y el Mar'. Anunciamos próximos eventos de la próxima edición de Alicante Gastronómica, que homenajeará a tres iconos de la cocina española: Ramón Riquelme, Pedro Morán y Gonzalo Antón. Tony Pérez nos anuncia su próximo artículo de este viernes en el diario Información y felicitamos a los vecinos de La Mata por el éxito de su I Sardinada Popular