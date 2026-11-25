El departamento de salud de Torrevieja analiza nuevas formas de violencia contra la mujer en la jornada 'La violencia que no ves'
👉 La misoginia, la violencia de género digital y la explotación sexual son los temas que se abordarán en Torrevieja en una jornada de reflexión y análisis organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el título 'La violencia que no ves'.
👉 Un acto organizado por el Comité de Igualdad y Contra la Violencia de Género del Departamento de Salud de Torrevieja y que tendrá lugar este jueves 26 de noviembre en el salón de actos del Hospital Universitario de Torrevieja.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja presentamos el acto y la importancia actual de los temas a tratar con la psicóloga Silvia Pérez, integrante de dicho comité del Departamento de Salud de Torrevieja.