'La cueva de Melpómene' lanza su oferta de cursos de verano con actividades artísticas musicales, de cine, teatro y caracterización
👉La Asociación de Artes Escénicas 'La cueva de Melpómene' de Torrevieja mantiene este verano diversas actividades y cursos para quienes desean iniciarse o especializarse en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo del teatro y del cine.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja de hoy han participado el director de la Escuela de Teatro 'La cueva de Melpómene', Pedro Albaladejo, junto a Marina Hernández, profesora de caracterización y Randy Ayti, coordinador del curso de canto para musical.