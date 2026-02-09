La Concejalía de Educación regulariza por primera vez el suministro de gas en los centros escolares del municipio
👉 El Ayuntamiento de Orihuela ha suscrito un contrato para el suministro de gas natural en los centros escolares del municipio. Lo hace por vez primera regularizando una situación que ha acarreado numerosos problemas para alumnos y profesorado, denunciados por asociaciones de padres
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el concejal de Educación,Vicente Pina, ha dicho que se trata de "una situación heredada que se normalizará en breve"