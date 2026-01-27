ACCIÓN DE PROTESTA

Cuatro meses ya sin calefacción. La comunidad del colegio 'Playas de Orihuela' contabiliza los días que los alumnos soportan el frío

👉 El colegio 'Playas de Orihuela' lleva casi cuatro meses sin calefacción en las clases debido a la falta de suministro de gas y una avería en la caldera. Tras varias denuncias públicas y protestas, la comunidad educativa inicia una acción para visibilizar la situación que vive el alumnado

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la secretaria de la Asociación de Familias de Alumnos, Rosa Caballero revela lo que viven más de 600 alumnos

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Los padres de alumnos publicarán una fotografía diaria para contabilizar los días que el colegio 'Playas de Orihuela' permanece sin calefacción
