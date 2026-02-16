ALERTA METEOROLÓGICA

Orihuela prolonga el dispositivo municipal ante la alerta por viento y suspende las actividades al aire libre en todo el municipio

👉Orihuela mantiene este lunes el dispositivo especial ante la alerta por viento y trabaja para restablecer la normalidad en zonas afectadas por incidencias

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el concejal de Emergencias y Protección Civil, Víctor Valverde, repasa las actuaciones desarrolladas, afortunadamente sin daños personales

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Orihuela mantiene activo el dispositivo municipal ante la alerta por viento y suspende las actividades al aire libre en todo el municipio
Orihuela mantiene activo el dispositivo municipal ante la alerta por viento y suspende las actividades al aire libre en todo el municipio | Concejalía de Emergencias y Protección Civil. Ayuntamiento de Orihuela
