ALERTA METEOROLÓGICA
Orihuela prolonga el dispositivo municipal ante la alerta por viento y suspende las actividades al aire libre en todo el municipio
👉Orihuela mantiene este lunes el dispositivo especial ante la alerta por viento y trabaja para restablecer la normalidad en zonas afectadas por incidencias
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el concejal de Emergencias y Protección Civil, Víctor Valverde, repasa las actuaciones desarrolladas, afortunadamente sin daños personales
Pedro J. Llorach
Orihuela |