Comienza el curso escolar en Orihuela con 12.757 alumnos matriculados en Infantil, Primaria, Eso y Bachillerato

En total son 12.757 alumnos, los matriculados en todos los centros del municipio, si bien esta cifra es provisional al estar incorporándose todavía escolares. La cifra se desglosa en 3.867 alumnos de Educación Infantil y Primaria en Orihuela; 1.642 en pedanías y 1.298 en la costa. En lo que hace referencia a ESO y Bachillerato los alumnos son 5.450 en Orihuela y 500 en la costa.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha manifestado que el inicio del curso, este año, cobra mayor importancia ya que “estamos empezando a ver los frutos de ese trabajo, de ese compromiso, que supone el Plan Edificant y todas las obras que conlleva. Tenemos que recordar que estas obras son competencia de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Educación, y son ellos los que tenían que haberlas realizado, pero el Ayuntamiento, en su momento, tomó la decisión de asumir esta responsabilidad. Le damos absoluta prioridad a la educación, a nuestros niños, a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes porque pensamos que no solamente son el futuro sino que también son el presente y nuestro bien más preciado”.

Bascuñana ha recordado las dificultades que surgieron, hace aproximadamente tres años, cuando empezó el Plan Edificant. “Recuerdo que, incluso en el seno del grupo de Gobierno, había discrepancias y fue complicado sacar aquel compromiso adelante. Tuvimos que recurrir a apoyos de otros grupos, pero teníamos claro que esto era una prioridad. Quiero agradecer al grupo socio de gobierno, en este caso de Ciudadanos, que posteriormente se hayan sumado y hayan realizado el esfuerzo. Han hecho un trabajo muy importante no solamente el actual concejal de Educación sino también Ramón al que siempre echamos en falta. No me gustaría dejar de mencionar a la Concejalía de Grandes Proyectos, a la edil Sabina Galindo, que junto a Contratación ha sacado un trabajo inmenso aquí en el Colegio de La Campaneta y en el resto de centros escolares en los que se han concluido ya las obras y otras que están en marcha como, por ejemplo, la tan ansiada ampliación del IES Thader”.

Por su parte, el concejal de Educación, Antonio Sánchez, ha mostrado su satisfacción porque hoy han abierto sus puertas dos aulas nuevas para niños de 2 años tanto en el CEIP Nuestra Señora del Pilar de La Campaneta como en el CEIP Rincón de Bonanza. “Por primera vez en muchos años este centro tiene más matriculaciones que niños abandonan en sexto de primaria. Es muy importante para este centro, para esta pedanía y para la educación de Orihuela, por ello nos comprometemos a seguir solicitando más aulas y plazas de Educación Infantil que sabemos que en Orihuela son tan necesarias”.

En ese sentido se manifestaba concejal de Urbanismo quien ha señalado que “en las pedanías especialmente, apostar por un colegio es apostar por la supervivencia. Una pedanía que no tenga un colegio está condenada a morir antes o después”.

También ha intervenido Paola Ballester, directora del CEIP Nuestra Señora del Pilar de La Campaneta, ha hablado de las mejoras que ha experimentado el centro por la obras llevadas a cabo con el Plan Edificant donde además de la adecuación del aula de 2 años, se han sustituido y reubicado los tanques de gasóleo, así como la zona de los juegos infantiles, la remodelación de la zona deportiva y una moderna aula multiusos. El coste de estas mejoras asciende a 945.000 euros. “El conseguir nuevas matriculaciones ha sido para nosotros

todo un logro y seguiremos luchando por los niños de esta pedanía”, ha señalado Ballester.

Posteriormente, el primer edil y el resto de miembros del equipo de gobierno se han desplazado al colegio de la pedanía de San Bartolomé donde, junto a su director Antonio Zamora, han dado la bienvenida al curso en un acto dirigido a los más pequeños.