La agricultura de la Vega Baja sufre ya los efectos del conflicto en Irán con un notable aumento de precios en gasóleo y fertilizantes
👉El conflicto bélico en Oriente Medio ha encendido las alertas en la agricultura debido al considerable aumento del precio en combustibles, energía y fertilizantes. El sector no puede soportar una mayor carga económica y urge a las administraciones a tomar medidas que aseguren una estabilidad antes de que las consecuencias pasen a la cadena alimentaria
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu relata la situación que ya repercute en el sector primario