El Centro de Turismo de Torrevieja potencia los cursos de formación a interesados y profesionales del sector hostelero y turístico

👉El Centro de Turismo (CdT) de Torrevieja mantiene activa una interesante oferta formativa dirigida a lograr la empleabilidad y la profesionalización en el sector de la hostelería

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la coordinadora de Formación del CdT, Alicia Arenas, anuncia y detalla los nuevos cursos a los que puede acceder cualquier persona interesada y de forma gratuita

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Alicia Arenas. Coordinadora de Formación en el Centro de Turismo de Torrevieja
Alicia Arenas. Coordinadora de Formación en el Centro de Turismo de Torrevieja | Onda Cero Vega Baja
