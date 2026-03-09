El Centro de Turismo de Torrevieja potencia los cursos de formación a interesados y profesionales del sector hostelero y turístico
👉El Centro de Turismo (CdT) de Torrevieja mantiene activa una interesante oferta formativa dirigida a lograr la empleabilidad y la profesionalización en el sector de la hostelería
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', la coordinadora de Formación del CdT, Alicia Arenas, anuncia y detalla los nuevos cursos a los que puede acceder cualquier persona interesada y de forma gratuita