CONFERENCIA

El criminólogo Diego Leonet ofrece este lunes en Daya Nueva la charla 'Violencia de género en la Memoria Histórica'

👉El Museo de La Alquería de Daya Nueva acoge este lunes la charla 'Violencia de Género en la Memoria Histórica', a cargo de Diego Leonet, criminólogo y presidente de la gestora del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi, un acto organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Daya Nueva

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', hablamos con el conferenciante sobre el tema que le trae a la comarca de la Vega Baja para exponer aspectos como la violencia contra la mujer durante la Guerra Civil española

Pedro J. Llorach

Daya Nueva |

Diego Leonet, criminólogo y presidente de la gestora del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi
Diego Leonet, criminólogo y presidente de la gestora del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer