El criminólogo Diego Leonet ofrece este lunes en Daya Nueva la charla 'Violencia de género en la Memoria Histórica'
👉El Museo de La Alquería de Daya Nueva acoge este lunes la charla 'Violencia de Género en la Memoria Histórica', a cargo de Diego Leonet, criminólogo y presidente de la gestora del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi, un acto organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Daya Nueva
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', hablamos con el conferenciante sobre el tema que le trae a la comarca de la Vega Baja para exponer aspectos como la violencia contra la mujer durante la Guerra Civil española