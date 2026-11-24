El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, acompañado por el concejal de Educación, Vicente Pina, asistía este lunes a la plantación de un esqueje de la centenaria higuera de Miguel Hernández en el Patio de la Luna del Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja). El acto, en el que también ha participado el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha simbolizado el hermanamiento literario entre el poeta oriolano y Gonzalo de Berceo, primer poeta de nombre conocido de la literatura en castellano.

Entre los asistentes se encontraban también el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor; el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Juan José Ruiz; el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), Juan Martínez Tomé; el prior del monasterio, José Ramón Pérez, y el alcalde de San Millán de la Cogolla, Ismael Maestro.

La plantación se ha desarrollado en el marco de la exposición ‘AutorIA. La Rioja, tierra del español’, que se celebra actualmente en el Monasterio de Yuso y que propone un recorrido por la relación entre la lengua española, la creación literaria y la inteligencia artificial. La elección de este espacio vincula el homenaje a Miguel Hernández con uno de los lugares fundamentales para conocer los orígenes del español y con la figura de Gonzalo de Berceo.

El esqueje plantado en Yuso procede de la higuera centenaria vinculada a la vida familiar de Miguel Hernández en su casa de Orihuela, cuya presencia quedó recogida en los versos de la ‘Elegía’, dedicada a su amigo Ramón Sijé. La Universidad Miguel Hernández, a través de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ha desarrollado un proceso de clonación de este árbol para obtener ejemplares que permitan preservar su legado y extender su valor simbólico.

La llegada de uno de estos esquejes a La Rioja da continuidad a la iniciativa impulsada por la Universidad y el Ayuntamiento de Orihuela y establece un vínculo entre ambos territorios a través de la literatura y la memoria de sus escritores. Durante su intervención, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara ha subrayado que “un trozo del corazón de Orihuela, un trozo de nuestro poeta universal Miguel Hernández, siempre estará unido a La Rioja y a este monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna de la lengua” y ha calificado este hermanamiento como “muy especial, tanto que siempre lo guardaré en el recuerdo”.

Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha recordado que “la cultura sirve para unir, como une el español a personas de cualquier lugar del mundo a través de una lengua, de una historia y de esa cultura, y en estos tiempos recordar eso es muy importante”.

“Hoy concretamos un hermanamiento, esa fraternidad, con este acto simbólico unimos dos lugares y a dos grandes poetas de la literatura española. La literatura y la poesía sin símbolos, sin metáforas, sin imágenes, sin esa riqueza no sería nada. Con ese esqueje de esa higuera, que tanto tuvo que ver en la vida de Miguel Hernández y en su magna poesía, unimos un gran poeta de referencia de la literatura española del siglo XX con el primero de nombre conocido del siglo XIII, como es Gonzalo de Berceo. No hay distancias a través del espacio y tampoco las hay en el tiempo, hoy podemos celebrar 700 años de producción literaria en español, con una lengua que se proyecta en todo el mundo”, ha señalado.

En este sentido, ha añadido que “hoy plantamos con este esqueje, en este Patio de la Luna de Yuso, una semilla para seguir profundizando a través de la cultura, a través del español, desde La Rioja, el hermanamiento y la unidad, en este caso con Orihuela y con nuestra cultura universal”.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha calificado el acto de “entrañable” y ha señalado que sirve para “tender puentes a lo largo de siglos de historia de nuestra literatura española. Dice el poeta Miguel Hernández, en uno de sus versos en Alejandrino: «Pues la especie humana me ha dado por herencia, la familia del hijo será la especie humana». Pienso que los seres humanos, que estamos unidos por muchas cosas, pero una de las cosas que más unen es nuestro idioma, el español, podemos reforzar nuestros lazos viendo que la historia rima de diversas maneras”.

Esta iniciativa establece una conexión entre dos autores de épocas muy diferentes, unidos por su aportación a la literatura en español y por la capacidad de sus obras para trascender su tiempo. La higuera de Miguel Hernández tendrá desde ahora un nuevo lugar de referencia en La Rioja, junto al legado de Gonzalo de Berceo y en el entorno monástico de San Millán de la Cogolla, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1997.

La jornada concluía con el descubrimiento de una placa conmemorativa que deja constancia de este hermanamiento simbólico entre Miguel Hernández y Gonzalo de Berceo.