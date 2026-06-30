El Ayuntamiento de Orihuela invertirá 170.000 euros en la renovación integral de la entrada a Torremendo por la CV-925

El Ayuntamiento de Orihuela acometerá la renovación integral de la entrada principal de la pedanía de Torremendo con una inversión de 170.000 euros. El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, y la alcaldesa pedánea de Torremendo, Sonia Bautista, han presentado esta actuación, que permitirá mejorar la accesibilidad, la imagen y los servicios de uno de los principales accesos a la pedanía.

El proyecto contempla la reurbanización de la entrada a Torremendo por la carretera CV-925, en el tramo de acceso desde Orihuela, una actuación largamente demandada por los vecinos y que dará respuesta tanto a las necesidades de quienes residen en la zona como de quienes la visitan diariamente.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha explicado que las obras incluirán la renovación integral de las aceras, la sustitución del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la creación de zonas ajardinadas con árboles y arbustos que contribuirán a embellecer este acceso a la pedanía. "Era una reclamación histórica de los vecinos de Torremendo", ha señalado Valverde, quien ha recordado que se trata de una zona muy transitada, tanto por la proximidad del cementerio como por la existencia de viviendas y establecimientos hosteleros. Además, ha destacado que las actuales aceras presentan problemas de accesibilidad, por lo que esta actuación permitirá mejorar la seguridad y comodidad de los peatones.

El edil ha explicado que el proyecto fue redactado hace aproximadamente siete meses y que el expediente de contratación ya se encuentra en marcha, por lo que la licitación se publicará próximamente. La previsión municipal es que las obras puedan ejecutarse antes de que finalice el año.

Por su parte, la alcaldesa pedánea de Torremendo, Sonia Bautista, ha mostrado su satisfacción por el inicio de este proyecto, destacando que la actuación permitirá ofrecer la imagen que la pedanía merece. Bautista ha señalado que la nueva urbanización incorporará bancos para facilitar el descanso de las personas mayores que se desplazan al cementerio, además de un nuevo alumbrado y aceras completamente renovadas desde la entrada del municipio hasta la zona de la gasolinera, mejorando el entorno de viviendas, negocios y servicios existentes. Asimismo, ha agradecido al equipo de gobierno su compromiso con las pedanías y, especialmente, con Torremendo, al hacer realidad una reivindicación vecinal que llevaba años esperando.

Finalmente, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha subrayado que esta actuación forma parte del compromiso del equipo de gobierno con las pedanías y ha recordado otras inversiones realizadas recientemente en Torremendo, como la mejora de la avenida del colegio, donde se renovó el alumbrado y el firme. "Seguimos cumpliendo con Torremendo y atendiendo las necesidades que nos trasladan sus vecinos", ha afirmado Vegara, quien ha insistido en que el Ayuntamiento continuará impulsando actuaciones que mejoren la calidad de vida en todas las pedanías del municipio.

El alcalde también ha reiterado el compromiso del equipo de gobierno para impedir la instalación de la planta de tratamiento proyectada en el entorno de Torremendo. "Es un compromiso firme de este alcalde y de todo el equipo de gobierno con los vecinos de Torremendo y seguiremos trabajando hasta el último día para que esa planta no se instale en este entorno", ha concluido.