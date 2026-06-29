El 72º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía corona a Torrevieja como capital mundial del canto coral

Torrevieja volverá a convertirse este mes de julio en el gran referente mundial de la música coral con la celebración del 72º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, que tendrá lugar del 19 al 25 de julio en el Teatro Municipal.

Durante siete intensas jornadas, más de 700 coralistas procedentes de 13 países de tres continentes participarán en uno de los concursos corales más prestigiosos y antiguos del mundo, consolidando una vez más a Torrevieja como la auténtica capital mundial de la habanera.

El certamen arrancará el domingo, 19 de julio, con una espectacular gala inaugural en la que la Unión Musical Torrevejense, junto al Coro Sinfonía de la Escuela Coral Municipal, interpretará los himnos oficiales antes de dar paso a la actuación de la prestigiosa soprano Ainhoa Arteta, una de las grandes voces de la lírica internacional. La tradición coral torrevejense volverá a ocupar un lugar destacado con la gala dedicada a las agrupaciones locales, el lunes, 20 de julio, en la que actuarán:

Coro y Orquesta Maestro Ricardo Lafuente.

Masa Coral José Hódar.

Agrupación Coral Manuel Barberá.

Orfeón de Torrevieja.

Coro Maestro Casanovas.

Coral Torrevejense Francisco Vallejos.

Además, la obra obligada de esta edición será 'Habanera de Sal', compuesta por Antoni Mas y Belén Puente. Las cuatro veladas de competición reunirán a 15 agrupaciones procedentes de 13 países, representando a Europa, América y Asia, en una extraordinaria muestra de diversidad cultural y excelencia musical.

Primera velada (martes, 21 de julio)

Letonia: Riga Technical University Mixed Choir "Vivere" (Riga).

Turquía: Anchorus Polyphonic Choir (Ankara).

Chile: Sortilegio Vocal Ensamble (Valparaíso).

China: Beijing Wuzi Riparian Choir (Pekín).

Segunda velada (miércoles, 22 de julio)

Estados Unidos: Chamber Choir "Portland Phoenix".

México: Coro de Cámara de la Universidad de las Américas (Puebla).

Eslovenia: Mixed Choir "Viva" (Brežice).

Indonesia: Administratio Choir (Malang).

Tercera velada (jueves, 23 de julio)

Venezuela: Coro de Cámara de Mérida.

Ucrania: State Capella Choir of Ukraine "Trembita" (Leópolis).

Perú: Coro Juvenil "Sinfonía por el Perú" (Lima).

Argentina: Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Cuarta velada (viernes, 24 de julio) La competición concluirá con la participación de las tres agrupaciones españolas seleccionadas:

Canarias: Coro de Cámara "Ainur" (Las Palmas de Gran Canaria).

Comunidad de Madrid: Coro "Encanto" (Griñón).

Asturias: Coro "Aurum" (Luanco).

Gala de clausura (sábado, 25 de julio). Exhibición de coros ganadores y entrega de premios.

El reconocido tenor y divulgador musical José Manuel Zapata será el encargado de conducir todas las galas del Certamen, mientras que el jurado estará integrado por prestigiosos profesionales del ámbito musical: Antoni Mas, Cristóbal Soler, Pietro Ferrairo, Ruth Revert y Selena Cancino.

Paralelamente a las galas oficiales, Torrevieja ofrecerá una amplia programación cultural con actuaciones corales en las calles peatonales del centro histórico, conciertos en distintos espacios de la ciudad y la celebración de las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral.

Además, las galas podrán seguirse desde la pantalla gigante instalada en el Paseo Vista Alegre, así como a través de Televisión Torrevieja, Televisión Española y À Punt. Como antesala al Certamen, este próximo sábado 4 de julio, la Playa del Cura acogerá la 31ª edición de la Noche de Habaneras en la Playa con la actuación del Coro UAnima y La Trova del Llano.