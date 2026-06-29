El Sporting Costa Blanca Torrevieja perfila su estreno en Tercera Federación con un fichaje, siete renovaciones y grupo confirmado

El Sporting Costa Blanca Torrevieja ya conoce el escenario de su debut en la Tercera Federación. El conjunto salinero militará durante la temporada 2026-2027 en el Grupo VI, compuesto por 18 equipos de la Comunidad Valenciana, después de que la Real Federación Española de Fútbol hiciera oficial la composición de la categoría.

Mientras espera el inicio de la competición, el club continúa dando forma a su plantilla y al organigrama deportivo. Hasta el momento, la única incorporación anunciada oficialmente es la de Juanfran Vera Casanova, centrocampista natural de San Miguel de Salinas que llega procedente del Cartagena B, equipo con el que ha competido durante las tres últimas temporadas en Tercera Federación.

Desde la entidad torrevejense destacan del nuevo futbolista su juventud, calidad, ilusión y compromiso para sumarse al nuevo proyecto del Sporting Costa Blanca Torrevieja en su estreno en la categoría.

En el apartado de renovaciones, el club ha asegurado la continuidad de buena parte del bloque que consiguió el ascenso. Entre ellas sobresale la de Ismael, máximo goleador de la Lliga Comunitat la pasada temporada, quien continuará vistiendo la camiseta del conjunto salinero pese a haber despertado el interés de equipos de categorías superiores.

También seguirán formando parte de la plantilla Mati, uno de los delanteros más queridos por la afición tras varias temporadas en el club; Abadía, centrocampista destacado por su capacidad de trabajo y entrega; Gálvez, atacante al que la entidad define como un futbolista capaz de sorprender en cualquier acción gracias a su talento; Ernesto y Morales, que completan la relación de renovaciones anunciadas hasta la fecha.

En cuanto a la estructura técnica, el Sporting Costa Blanca Torrevieja confirmó igualmente que Carmona será el nuevo entrenador del equipo filial.

GRUPO VI CON 18 EQUIPOS

El Sporting Costa Blanca Torrevieja competirá en un Grupo VI integrado por 18 clubes. Sus rivales serán el Torrent CF, CD Castellón B, Atlético Saguntino, Levante UD B, Villarreal CF C, CD Buñol, UD Vall de Uxó, Ontinyent 1931 CF, Athletic Club Torrellano, CD Soneja, Hércules CF B, CD Roda, Crevillente Deportivo, FC Jove Español de San Vicente, Atzeneta UE, CD Acero y el CD Eldense B.

El conjunto salinero afrontará así una temporada histórica, la de su estreno en Tercera Federación, con el objetivo de consolidarse en la categoría y competir de tú a tú frente a algunos de los clubes con mayor tradición del fútbol valenciano.