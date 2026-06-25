Juan Antonio Franco, alcalde de Callosa de Segura tras la moción de censura apoyada por PP, Vox, UCIN y el edil no adscrito

La iniciativa, suscrita por la mayoría que suman PP, Vox y el no adscrito, también ha recibido en la sesión el apoyo de los dos concejales de UCIN -once síes en total-, partido que abandonó en marzo el equipo de gobierno liderado hasta ahora por la socialista Serrano. Los cinco ediles del PSPV y el único de IU-UP han votado en contra. Esta corporación de la Vega Baja está conformada por 17 concejales.

En el pleno, después de comprobar la asistencia de los 17 miembros de la corporación, se ha constituido la mesa de edad con el concejal más mayor, José Ginés Pelegrín, del PSPV, como presidente, y con la más joven, María Redondo, del PP, como vocal. Tras el debate político y la votación de la moción de censura, que ha prosperado, Franco ha jurado su cargo como alcalde. Así, la iniciativa ha salido adelante en un contexto político local marcado por el hecho de que en marzo los entonces tres ediles de UCIN abandonaron el tripartito del equipo de gobierno por, según afirmó esta formación, el "incumplimiento de la alternancia en la alcaldía". Además, Illán abandonó ese grupo y pasó a ser edil no adscrito, por lo que UCIN quedó con dos concejales. En los últimos meses, los cinco ediles del PSPV y el único de IU-UP han ostentado en minoría las competencias del ejecutivo municipal. Serrano se convirtió en alcaldesa en septiembre de 2024, tras la dimisión, "por motivos estrictamente personales y profesionales", del primer edil 'popular' Manuel Martínez Sirvent, que gobernaba en minoría. En ese momento, socialistas, UCIN y el representante de IU-UP alcanzaron un acuerdo, que luego se rompió.

FRANCO (PP): "RECUPERAR EL RUMBO"

Durante su intervención en el pleno, Franco ha sostenido que la moción de censura "no nace del enfrentamiento personal ni de la confrontación política", sino de la "convicción" de que este municipio de la Vega Baja "necesita recuperar el rumbo", "la estabilidad" y "la capacidad de mirar al futuro con ilusión y confianza".

El nuevo alcalde, del PP, ha lamentado la situación de "incertidumbre" vivida en el equipo de gobierno local y cree que esta legislatura ha estado "marcada por la fragilidad política, por las divisiones internas y por la ausencia de una mayoría sólida" que pudiera "impulsar un proyecto" para Callosa de Segura. "Cuando un gobierno pierde la estabilidad, quien termina pagando las consecuencias son siempre los vecinos", ha apostillado. Franco ha reivindicado su "compromiso" de "atender los problemas más urgentes que afectan" a vecinos, "pero también" de "comenzar a construir una visión de futuro" para la localidad, con una "actitud de colaboración con todas las administraciones" y "sin sectarismos".

Desde Vox, Griñán ha aseverado que Callosa de Segura "no puede seguir perdiendo oportunidades" y ha abogado por prestar un servicio público "de calidad" a la población. Además, ha justificado su apoyo a la moción en el "interés general" de la localidad y el "compromiso de trabajar, recuperar una ciudad más limpia, más segura y mejorar la gestión".

Asimismo, el portavoz de UCIN, Francisco Javier Pérez, ha justificado el apoyo en el pleno a la moción de censura en dar "un voto de confianza" al nuevo alcalde, aunque, en la práctica, la suma de los proponentes de la moción de censura ya daba la mayoría necesaria.

SERRANO (PSPV): "TRANSFUGUISMO"

Por su parte, la ya exalcaldesa ha afirmado que la moción que ha convertido al 'popular' Franco en primer edil la han apoyado grupos "que no han dudado en acudir a la poco ética figura del transfuguismo político". Amparo Serrano ha aseverado que los firmantes de la moción "son los mismos y mismas personas que ocuparon puestos de responsabilidad en este consistorio no hace tanto tiempo" y que, según ha sostenido, dejaron las arcas municipales "en un estado lamentable", al tiempo que ha reivindicado la situación económica "viable" del consistorio en la actualidad.

La ahora exalcaldesa socialista, quien ha negado las acusaciones de "parálisis" en el Ayuntamiento, ha señalado que ha sido un "inmenso honor y privilegio" ostentar la vara de mando y que ha intentado "hacer todo lo posible por mejorar" la localidad. Serrano ha dado "gracias por la comprensión", ha pedido disculpas por "los posibles errores" y ha apuntado que continuará trabajando "para seguir mejorando" el municipio, ahora desde la oposición, pero "con la misma determinación y fuerza".

Ángel García, de IU-UP, ha criticado el planteamiento de la moción de censura, en la que cree que faltan "hechos" y "datos" concretos, así como "una explicación objetiva de por qué el gobierno debe ser sustituido". Según ha aseverado el portavoz de este grupo, los "problemas" en distintos ámbitos en el municipio "no nacieron hace un año" ni "en tres meses". "No es serio presentar problemas estructurales, acumulados durante años, como si fueran consecuencia exclusiva del actual gobierno", ha espetado, al tiempo que ha defendido la mejora de la situación económica local.

REPROCHES

De otro lado, Illán, concejal no adscrito firmante de la moción y exintegrante de UCIN, ha resaltado que esta constituye un instrumento "plenamente democrático" y se ha referido a las discrepancias que provocaron la ruptura del pacto de gobierno encabezado por la ahora exalcaldesa socialista, según ha aseverado. En esta línea, ha hecho alusión a la "inestabilidad política" local que, a su juicio, ha vivido el consistorio en los últimos meses, con un gobierno "que ya no cuenta con el respaldo" con el que inició su etapa, por lo que cree que corresponde "buscar una alternativa" ante la "preocupación creciente por la situación de la gestión municipal". Sobre las acusaciones de transfuguismo, Illán ha espetado que "si no hubieran incumplido el pacto, seguramente no hubiera habido transfuguismo, o explíquenlo", y ha acusado a Pérez, de UCIN, de iniciar una campaña en su "contra" a través de redes sociales: "Se ve que le ha sentado muy mal el que lo dejen, pero le voy a decir una cosa: cuando usted quiera, hablamos por los motivos por los que lo dejé, porque estar a su lado es muy difícil". En este sentido, el concejal no adscrito ha añadido al respecto durante su intervención en el pleno: "A lo mejor algunos pues prefieren hablar con un tránsfuga que hablar con alguien que ha sido condenado por negociaciones prohibidas".