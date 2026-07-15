València cierra los accesos a la masa forestal de la Devesa y activa los cañones de agua

El Ayuntamiento de València ha cerrado los accesos a la masa forestal de la Devesa El Saler, excepto a viviendas y playas, tras decretar la Generalitat el Previfoc 3 en los parques naturales de la Comunitat, y se han activado los cañones de agua del bosque.

Entre otras medidas preventivas adoptadas por el CECOPAL se han suspendido las actividades deportiva de la Fundación Deportiva Municipal, que no se realicen en instalaciones climatizadas y, además, la Policía Local patrullará en el Jardín del Turia recordando la recomendación de no realizar actividad física durante las horas de máximo calor.

Todos los refugios climáticos municipales permanecerán abiertos; estarán abiertos los CAES; y está previsto que las piscinas municipales retrasen su cierre a las nueve de la noche. También se han cerrado parques, jardines y cementerios y se han cancelado los conciertos de Viveros.

Alertas

Recordar que la alerta roja en el litoral de la provincia de Valencia, por temperaturas máximas de 42 grados en zonas del prelitoral, estará activa hasta las nueve de la noche. También hay aviso nivel naranja en el interior sur de Valencia por máximas de 42 grados y en el interior norte de Valencia por máximas de 41 grados.

Además se ha establecido el aviso nivel amarillo por tormentas, entre las 16:00 y 22:00 horas en el interior de la provincia de Valencia, donde también se esperan rachas de viento muy fuertes y no se descarta granizo superior a 2 centímetros.

De cara a este jueves se mantiene el aviso nivel naranja (peligro importante) en el interior de la provincia de Valencia y su litoral sur, y en el litoral sur de Alicante, por temperaturas máximas de hasta 40 grados. El viernes también habrá aviso naranja en el litoral sur de la provincia de Alicante, por máximas de 39 grados, especialmente en la zona de la comarca de la Vega Baja.