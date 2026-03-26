La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) proponen medidas de apoyo ante la inestabilidad económica

El perfil medio del autónomo en la Comunitat Valenciana es hombre, de 46 a 55 años, español y con una antigüedad superior a cinco años en el negocio. Una situación que afirman generará un vacío de talento y experiencia en sectores clave de la economía, especialmente en los más tradicionales. A ello sumar la inestabilidad económica y de los costes.

UPTA dispone del Plan Protege Autónomo para autónomos y pequeños negocios afectados por la crisis energética y el encarecimiento de suministros derivado de la guerra en Irán, dirigido a autónomos, pequeños negocios y microempresas, y empresas con facturación anual inferior a un millón de euros que hayan sufrido una pérdida de facturación igual o superior al 20 % o hayan experimentado una subida de costes de suministros igual o superior al 20 %. Junto a esto el presidente de UPTA, Eduardo Abad, reclama medidas que refuercen a los autónomos.

La provincia de Valencia concentra la mitad de las personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con un 50,4 %, mientras que Alicante representa el 38,5 % y Castellón el 11 %. En términos interanuales, el mayor crecimiento se ha registrado en Alicante debido al aumento de afiliados extranjeros.

La afiliación extranjera se concentra mayormente en los sectores de Comercio, Hostelería, Construcción y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. Los sectores que han reflejado un aumento considerable de la afiliación extranjera en el último año son Información y Comunicaciones y Actividades, Profesionales, Científicas y Técnicas. El 87 % de los autónomos no tiene asalariados, frente al 13,1 % con asalariados a su cargo.