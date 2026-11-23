La campaña ‘Juegan ellas, ganamos todos’, la mayor apuesta por el deporte femenino valenciano puesta en marcha por la empresa valenciana de vending Teika, cumple 10 años.

Una iniciativa que nació en la temporada 2016-2017 con un objetivo que iba mucho más allá del patrocinio deportivo: dar visibilidad a las mujeres deportistas, aumentar su presencia mediática y contribuir a la igualdad en el deporte valenciano.

Para conmemorar esta década de compromiso, Teika ha puesto la guinda pastel con una tarta gigante, elaborada en colaboración con la Pastelería Tano de Gandia, en una acción cuyo objetivo ha sido acercar la campaña a la calle y hacer partícipe a la ciudadanía de todo lo que representa “Juegan ellas, ganamos todos”.

Más allá del reparto de la tarta, la iniciativa ha contado con una puesta en escena pensada para recordar algunos de los hitos alcanzados durante esta década y para invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre cómo imagina el deporte del futuro

Equipos y disciplinas

En su primera temporada, Teika patrocinaba 4 equipos, principalmente de fútbol y baloncesto. Actualmente, ‘Juegan ellas, ganamos todos’ reúne a 19 equipos femeninos valencianos de 9 disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, hockey, rugby, voleibol, balonmano, atletismo y waterpolo.

Los clubes que forman parte de la campaña son: Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF, Elche CF, Valencia Basket Club, CB Claret Benimaclet, Valencia Hockey, Rugby Turia- les Abelles, CBM Elche, Balonmano Morvedre, Elda Prestigio, Hándbol Mislata, Balonmano Marni, Club Sant Joan d’Alacant, Club de Voleibol Playas de Benidorm, Waterpolo Turia, Waterpolo Elx, queremos hacer historia (vela) así como el Club de Atletismo Safor Teika.

Crecimiento de la inversión

Durante esta década, la campaña ha crecido no solo en número de clubes y disciplinas, sino también en inversión, impacto y capacidad de generar conversación social en torno al deporte femenino. Entre 2020 y 2026, Teika ha incrementado su inversión en patrocinio deportivo en casi un 80% en seis años.

Mucho más que patrocinio

Uno de los aspectos diferenciales de ‘Juegan ellas, ganamos todos’ es que no se ha limitado a financiar clubes o equipos. Desde sus inicios, Teika apostó por generar contenidos, acciones y campañas específicas para visibilizar a las deportistas y contribuir a normalizar la presencia del deporte femenino en medios, espacios públicos y conversaciones cotidianas.

A lo largo de estos años, la empresa ha impulsado numerosas iniciativas, entre ellas: el primer álbum de cromos protagonizado por deportistas femeninas, acciones para fomentar la asistencia a partidos femeninos, celebración del ‘derbi Teika’, campañas publicitarias en marquesinas, autobuses y mobiliario urbano, espacios patrocinados en más de 15 medios de comunicación o la elaboración de un manual de tratamiento periodístico del deporte femenino, dirigido a periodistas, al igual que la beca Teika de creación de contenido.

A ello se suman colaboraciones con entidades, instituciones y empresas como el Ayuntamiento de Gandia, el Ayuntamiento de Valencia o el Ministerio de Igualdad y acciones educativas dirigidas a niños y niñas junto a deportistas profesionales.

Todas estas acciones han permitido convertir la campaña en un proyecto de comunicación social y no solo en una iniciativa de patrocinio deportivo.

Evolución del mensaje: de la visibilidad a la transformación social

Durante estos 10 años, el mensaje de la campaña también ha evolucionado. Si en sus inicios el principal objetivo era hacer visibles a las deportistas y aumentar su presencia en los medios, con el paso del tiempo el discurso se ha ampliado hacia conceptos como la igualdad de oportunidades, la generación de referentes para niñas, la normalización de la presencia femenina en los medios deportivos, la lucha contra los estereotipos y la promoción del deporte como herramienta educativa.

“Cuando pusimos en marcha ‘Juegan ellas, ganamos todos’ teníamos claro que no queríamos limitarnos a poner nuestro logo en una camiseta. Queríamos contar sus historias, llenar gradas, generar referentes y contribuir a que el deporte femenino ocupara el lugar que merece”, señala Begoña Cano, responsable de comunicación y patrocinio deportivo de Teika.

En este sentido, Teika ha trabajado durante estos años para acercar el deporte femenino a la ciudadanía, a las familias y especialmente a niñas y niños, favoreciendo el contacto directo con jugadoras profesionales.

Crecimiento del deporte femenino valenciano

La evolución de ‘Juegan ellas, ganamos todos’ ha coincidido con una etapa de crecimiento del deporte femenino en la Comunitat Valenciana. En los últimos años se han producido avances importantes en la profesionalización, presencia mediática, asistencia a partidos, creación de referentes y desarrollo de estructuras deportivas.

Entre los principales cambios destacan la mejora de las instalaciones, con proyectos como el Roig Arena como uno de los máximos ejemplos, el aumento de público en competiciones femeninas, como el récord histórico registrado en el último partido de liga del Valencia Basket femenino, con 7.647 asistentes o y el incremento sostenido de licencias deportivas femeninas en distintas federaciones valencianas.

Los datos de las administraciones deportivas muestran un crecimiento continuado de las licencias femeninas, especialmente en disciplinas como fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y rugby. Además, la creación de nuevas competiciones y categorías de base ha contribuido a ampliar la participación de niñas y jóvenes en el deporte federado.

También se ha producido una mayor presencia mediática del deporte femenino, con retransmisiones televisivas, prensa especializada, cobertura en radio, campañas institucionales y patrocinadores específicos. Todo ello ha ayudado a consolidar referentes nacionales e internacionales en deportes como baloncesto, fútbol, atletismo, balonmano, rugby o hockey.

Una década de compromiso y un futuro por construir

Para Teika, este décimo aniversario supone una oportunidad para mirar atrás, poner en valor todo el camino recorrido y seguir impulsando nuevas acciones que contribuyan al crecimiento del deporte femenino valenciano.

“En estos 10 años hemos visto cómo el deporte femenino ha avanzado, ha ganado presencia y ha conquistado espacios. Pero también sabemos que queda mucho por hacer. Por eso queremos seguir acompañando a las deportistas, a los clubes y a las nuevas generaciones. Porque cuando ellas juegan, ganamos todos”, añade Begoña Cano.

Con motivo de este aniversario, Teika prepara nuevas acciones de comunicación, activación y visibilidad para celebrar una década de campaña y seguir reforzando su compromiso con el deporte femenino, la igualdad y la creación de referentes.